Die schielende Wildkatze Clarence hat Nachwuchs bekommen. Foto: Swen Pförtner/dpa (dpa)

Denn sie hat Nachwuchs bekommen!

„Unklar ist, ob es vier oder fünf Junge sind“, sagte der Betreiber des Wildkatzen-Geheges am Montag. „Die Kleinen liegen bisher noch in der Wochenstuben-Höhle bei ihrer Mutter.“ Es ist das erste Mal, dass eine Wildkatze in dem Gehege Junge zur Welt gebracht hat.

Auch in freier Wildbahn gibt es inzwischen wieder mehr Wildkatzen bei uns. Doch die Tiere verstecken sich gut und sind vor allem nachts aktiv. In einem Gehege lassen sich die Raubtiere besser beobachten. „Sie haben ihren Rhythmus umgestellt“, sagte der Betreiber. „Sie kommen jetzt immer tagsüber raus.“