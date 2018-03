Dackel Seppi im Dackel-Museum. Foto: Armin Weigel/dpa (dpa)

Die beiden Gründer des Museums sind große Dackel-Fans. „Dackel sind schlitzohrig, gemütlich, gesellig, schnell, intelligent, ausdauernd, anhänglich, treu, liebevoll und ergeben“, sagt einer der beiden.

Auch wenn manche Leute in Passau das Museum albern finden. Es gibt auch viele, die sich darauf freuen. In der Stadt kann man schon jetzt Pralinen und Brezeln in Dackelform kaufen. Eine Pizzeria bietet eine Pizza mit Würsten darauf an. Die fressen schließlich nicht nur Dackel gerne. Auch vielen Menschen schmeckt der Pizza-Belag gut.