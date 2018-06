Hier prasselt Regenwasser in einen Eimer. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Eine Gruppe von Forschern in England wollte es herausfinden und hat ein Experiment durchgeführt: Die Forscher ließen Wasser in ein Gefäß tropfen. Spezielle Kameras filmten diese Bewegung, Mikrofone nahmen den Ton davon auf. Das Video davon konnten die Forscher sich dann superlangsam anschauen.

So sahen sie: Ist der Tropfen noch in der Luft, ist die Wasseroberfläche glatt. Fällt der Tropfen auf die Fläche, drückt er zuerst eine Delle rein. Dabei entdeckten die Forscher auch, dass in der eingedellten Wasseroberfläche - direkt unter dem Wassertropfen - eine winzige Luftblase entsteht.

Durch die Mikrofone konnten sie hören, dass die Luftblase hin und her schwingt. Dadurch entstehe das typische „Plopp“-Geräusch, berichteten die Forscher am Freitag.

Gegen das „Plopp“ könne man sogar etwas machen, schreiben sie. Gibt man Spülmittel in den Wasser-Eimer, verschwinde der Ton.