Im Briefkasten vom Christkind kommt schon lange vor Weihnachten Post an. Foto: Oliver Berg/dpa (dpa)

Die landet dann häufig in einem Briefkasten in der Gemeinde Engelskirchen im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Dort sind dieses Jahr schon 800 Briefe ans Christkind angekommen. Das erzählten Mitarbeiter der Post am Mittwoch.

Manche Kinder schreiben auf, was sie zu Weihnachten haben möchten. Aber ein Junge wünscht sich auch eine Schultüte für seine Einschulung nach den Ferien. „Das kann nicht bis Weihnachten warten“, schrieb er.