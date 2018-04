Oft werden Leih-Räder nicht ordentlich abgestellt. Foto: Khang Nguyen/dpa (dpa)

Von diesen Leih-Rädern sind in letzter Zeit aber immer mehr dazu gekommen. Mal stehen sie ordentlich in einer Reihe, manchmal liegen sie aber auch mitten auf dem Gehweg oder im Park. Das ist ein Problem, über das sich einige Menschen ärgern.

Um das Durcheinander in den Griff zu bekommen, wollen Städte und Verleiher Regeln aufstellen. Die lauten zum Beispiel: Man darf nur noch eine bestimmte Anzahl Räder an einem Ort abstellen. Oder: Die Räder müssen so geparkt werden, dass sie niemanden gefährden oder behindern. Man könnte auch sagen: Gehe mit ausgeliehenen Dingen so um, wie mit deinen eigenen.