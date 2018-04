In der Stadt Riad, im Land Saudi-Arabien, wird das erste Kino des Landes eröffnet. Foto: Oliver Weiken/dpa (dpa)

Auch Konzerte und andere Vergnügungen waren lange verboten. Das Königreich Saudi-Arabien hat sich damit sehr streng an die Regeln der Religion Islam gehalten. Jede Art von Unterhaltung lenkt vom Glauben ab. Doch jetzt wurden einige Verbote gelockert.

Dahinter steckt der Kronprinz namens Mohammed bin Salman. Er ist 32 Jahre alt. Vor allem viele junge Menschen hoffen, dass er ihr Land moderner macht. Das Kino, das am Mittwoch in der Stadt Riad eröffnete, ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.