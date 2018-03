Dieser Küchenchef macht aus Kartoffelschalen leckere Chips. Foto: Karsten Klama/dpa (dpa)

Aber ein Küchenchef in einem Hotel in der Stadt Bremerhaven, im Norden von Deutschland will das vermeiden. Dominik Flettner schafft es, beim Kochen möglichst wenig Abfall übrig zu behalten.

„Am Anfang war das schwer“, sagt er. Dann kamen ihm aber gute Ideen: Aus Kartoffelschalen und Möhrenschalen macht er Chips. Die Strünke vom Brokkoli werden zu kleinen Gemüseschnitzeln.

„Wenn man das den Leuten sagt, gucken die meist ungläubig“, sagt er. Aber tatsächlich schmecken diese Sachen auch. Deshalb landen in diesem Restaurant diese Reste nicht im Biomüll, sondern auf dem Teller.