Das Model und der Roboter

Meist laufen die Models bei Modenschauen alleine über den Laufsteg. Doch im Land USA bekam ein Model jetzt ungewöhnliche Begleitung: Sie hielt am Samstag einen riesigen Roboter an der Hand! Bei der Modenschau in der Stadt New York wurde Kleidung von Philipp Plein gezeigt.