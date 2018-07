Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Das war kein leichter Sieg!

Sie gehört zu den besten Tennis-Spielerinnen der Welt: Angelique Kerber. Gerade tritt die Deutsche bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere der Welt an: in Wimbledon (gesprochen: wimbeldn) in England.