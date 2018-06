Mehrere Male war sie kurz davor: Nun hat Simona Halep eines der größten Tennis-Turniere gewonnen. Foto: Christophe Ena/AP/dpa (dpa)

Am Samstag gewann sie das Finale der French Open (gesprochen: fränsch oupen). Das große Turnier wird jedes Jahr in Frankreichs Hauptstadt Paris ausgetragen. Im Laufe des Turniers hatte Simona Halep auch gegen zwei deutsche Spielerinnen gewonnen. Im Endspiel hatte sie es mit Sloane Stephens aus den Vereinigten Staaten von Amerika zu tun.

Simona Halep kommt aus dem Land Rumänien in Europa. Viele Fans waren nach Paris gekommen, um sie anzufeuern. Und das half: Zwar geriet die Rumänin zu Beginn des Endspiels in Rückstand. Doch dann wurde sie immer besser und gewann am Ende deutlich.

„Darauf habe ich gewartet, seit ich vierzehn bin“, sagte sie hinterher. Das ist schon einige Zeit her. Denn heute ist Simona Halep 26 Jahre alt.