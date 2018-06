Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Deckel drauf, Lärm weg

Was hast du gesagt?!? Wer in Hamburg im Stadtteil Schnelsen an der Autobahn wohnt, hatte bisher immer mit Lärm zu kämpfen. Auf dem Balkon sitzen und sich in Ruhe unterhalten? Schwierig.