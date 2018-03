Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Den neuen Präsidenten kennen alle schon

Russland ist einfach riesengroß. Kein anderes Land auf der Welt hat mehr Fläche. Jemand, der dieses Land trotzdem gut kennt, ist Wladimir Putin. Er war in den letzten 18 Jahren in Russland an der Macht. Entweder als Präsident oder als Chef der Regierung.