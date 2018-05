Schon am Dienstag ging es um Plätze im ESC-Finale. Foto: Jörg Carstensen/dpa (dpa)

Aber schon jetzt ist der ESC im vollen Gange. Am Dienstag fand das erste Halbfinale statt. Dabei wurden zehn Plätze für das Finale vergeben. Die Musikerinnen und Musiker des ESC treten für ihr Land an. Am Dienstag schafften es zum Beispiel Bulgarien, Irland und Österreich ins Finale. Am Donnerstag werden in einem zweiten Halbfinale weitere Plätze vergeben.

Deutschland muss an keinem Halbfinale teilnehmen. Das Land gehört zu den größten Geldgebern der Veranstaltung. Deshalb ist es automatisch für das Finale gesetzt. Der deutsche Teilnehmer in diesem Jahr ist Michael Schulte. Für ihn heißt es also am Samstag: Daumen drücken!