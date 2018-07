Die Gamma-Eule gehört zu den Nachtfaltern. Foto: Wolfgang Runge/dpa (dpa)

Die heißt so, weil sie auf ihren Flügeln eine winzige Zeichnung in goldgelber Farbe trägt. Diese sieht ein bisschen aus wie der Buchstabe Y. Ein bisschen mehr aber noch wie ein Buchstabe aus dem griechischen Alphabet: das Gamma eben.

Gamma-Eulen flattern zurzeit in großen Schwärmen herum. Sie sind hauptsächlich in der Nacht, manchmal aber auch tagsüber unterwegs. Gamma-Eulen sind Wanderfalter. Sie verbringen den Winter im Süden Europas. Ab Mai kommen sie dann in den Norden.