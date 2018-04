Thomas Müller sagt: Wir geben nicht auf. Foto: Sven Hoppe/dpa (dpa)

Allerdings gibt es noch Hoffnung. Denn die Bayern treffen am nächsten Dienstag noch einmal auf Real Madrid. Gewinnen sie dann, können sie es vielleicht noch ins Finale der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) schaffen. In der Champions League spielen die besten Clubs aus Europa gegeneinander.

Der Bayern-Kapitän Thomas Müller sagte: „Wir geben nicht auf.“ Doch die Bayern gehen nächste Woche nicht in voller Stärke auf den Platz. Der Abwehrspieler Jérôme Boateng hatte sich am Mittwoch verletzt. Deswegen kann er in Madrid nicht mitspielen.