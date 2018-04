Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Der FC Bayern hat einen schweren Gegner zu Gast

Viele Fußball-Fans sind schon aufgeregt: Am Mittwoch spielt der Verein FC Bayern in seiner Heimatstadt München. Er tritt dort im Halbfinale der Champions League (gesprochen: Tschämpiens Liig) gegen Real Madrid an. In der Champions League treten die besten Clubs aus Europa gegeneinander an.