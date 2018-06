Auch beim Bauen und Abreißen von Häusern entstehen große Mengen Abfall. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

So entsteht jedes Jahr eine ganze Menge Abfall. Fachleute wiegen das alles und zählen zusammen. Sie notieren auch, was genau mit dem Müll passiert. Dabei kam am Freitag heraus: Die Menge des Abfalls in Deutschland ist im Jahr 2016 weiter gestiegen.

Aber es wurde auch mehr davon verwertet als früher. Das bedeutet, dass der Abfall nicht einfach auf einer Müllhalde landete. Stattdessen wurde mit dem Meisten etwas Nützliches gemacht: Ein Teil wurde recycelt - also in etwas Neues verwandelt. Ein anderer Teil wurde verbrannt, um daraus Energie zu gewinnen. (dpa)