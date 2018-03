Flynn McGarry hat vor ein paar Tagen sein eigenes Restaurant eröffnet. Foto: Johannes Schmitt-Tegge/dpa (dpa)

Der junge Mann heißt Flynn McGarry. Er lebt in der Stadt New York in den Vereinigten Staaten von Amerika. Schon mit elf Jahren hat er gerne und sehr gut gekocht. Die Gäste lud er dann einfach ins Haus seiner Eltern ein.

Diesmal kocht Flynn aber nicht zu Hause, sondern in Berlin. Das Essen gibt's zum Film dazu. Außerdem will Flynn mit Jugendlichen aus Deutschland gemeinsam etwas leckeres kochen. Kann sein, dass er dann wieder sagt: „Hier ist ein Haufen Zeug, haut rein!“