Der launische April

Beinahe fühlte es sich schon an wie im Sommer. Und das im April - also im Frühling. Aber in den nächsten Tagen zeigt der Monat wieder, wofür er berühmt ist: seine Launen. Denn im April kann das Wetter oft schnell wechseln und sehr unterschiedlich sein. Einmal sehr warm, dann wieder sehr nass oder sogar frostig kalt.