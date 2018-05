Wenn die Mondsichel am Himmel erscheint, geht der Fastenmonat los. Foto: Jorge_Ferrari/epa/dpa (dpa)

Ein paar Ausnahmen gibt es aber: Kinder zum Beispiel brauchen nicht zu fasten. Das wäre zu ungesund für ihren Körper. Auch kranke Menschen und schwangere Frauen machen nicht mit.

Wann genau der Ramadan beginnt, bestimmt der Mond. Ihn sehen wir am Himmel mal als Vollmond, mal als Halbmond, Sichel oder Neumond. Bei Neumond ist der Mond für uns nicht sichtbar. Der erste Tag des Ramadan ist dann, wenn man nach dem Neumond wieder die dünne Mondsichel am Himmel sieht. Diese Sichel kann allerdings in einem Land früher zu sehen sein als in einem anderen.

Deshalb fängt der Ramadan nicht unbedingt überall auf der Welt am gleichen Tag an. In dieser Woche geht es aber überall los. In Deutschland haben sich viele Muslime geeinigt, dass der Ramadan an diesem Mittwoch beginnen soll. Dann dauert er ungefähr vier Wochen. Am Ende gibt es ein großes Fest, das Zuckerfest!