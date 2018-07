Forscher untersuchen die Mumie Ötzi. Foto: M.Samadelli/Southtyrolarchaeologymuseum\Eurac via Eurekalert/dpa (dpa)

Vor 27 Jahren fanden Wanderer sie in den Alpen. In diesem großen Gebirge lag Ötzi an der Grenze zwischen den Ländern Italien und Österreich. Weil der Körper Tausende Jahre im Eis eingefroren war, ist er erhalten und kann gut erforscht werden.

Um zu erfahren, wie sich die Menschen damals ernährten, haben Forscher nun den Inhalt seines Magens untersucht. Sie fanden darin Steinbock, Hirsch und Getreide. Das Fleisch hat Ötzi vermutlich roh oder getrocknet gegessen, berichteten die Forscher. Sie entdeckten auch: Ötzi hat sich ziemlich fettig ernährt. Das gab ihm wohl Kraft für den anstrengenden Weg durch das Gebirge.