Die purpurfarbene Keule ist ein seltener Pilz. Foto: Nationalpark Bayerischer Wald/dpa (dpa)

Dieser Pilz heißt purpurfarbene Keule. Er ist besonders schwer zu finden. Das liegt daran, dass der seltene Pilz nur in Mooren und feuchten Wäldern wächst. Am liebsten dort, wo schon lange keine Menschen mehr waren. Von diesen Wäldern existieren nur wenige. Deswegen konnten Forscher den Pilz bisher nur neunmal in Bayern finden. Wenn du trotzdem eine purpurfarbene Keule entdeckst, sollest du sie nicht essen, warnt ein Pilzexperte. Sie ist kein Speisepilz.

Beeindruckend: Die purpurfarbene Keule ist eine echte Pilz-Uroma. Über 50 Millionen Jahre existiert sie schon auf der Erde, sagt der Experte.