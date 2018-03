Jeff Bezos hat die Firma Amazon gegründet und damit viele Milliarden Euro verdient. Foto: Victoria Bonn-Meuser/dpa (dpa)

Der superreiche Mann heißt Jeff Bezos und lebt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Er hat eine Firma gegründet, die weltberühmt ist: Amazon. Bei ihr kaufen Millionen Menschen in vielen Ländern der Welt online ein. Am Anfang waren es vor allem Bücher. Inzwischen aber lässt sich auf der Seite beinahe alles bestellen.

Experten sagen: Jeff Bezos ist so reich geworden, weil er sich mit seinen Mitarbeitern immer wieder neue Sachen ausgedacht hat. Ein Beispiel ist „Alexa“ - der Lautsprecher, mit dem man sprechen kann.