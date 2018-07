Vor 20 Jahren fanden Forscher den versteinerten Fuß des Dinos Bigfoot. Foto: KUVP/dpa (dpa)

Damals wussten die Forscher aber noch nicht, zu welcher Art Dinosaurier er gehören könnte. Inzwischen haben sie mehr herausgefunden. Davon berichteten sie am Dienstag: Der Dinosaurier mit dem großen Fuß war ein Pflanzenfresser und er gehörte zu den größten Landtieren der Welt. Tatsächlich war dieser Dino wohl etwa so groß wie zwei Giraffen übereinander. Und er wog ungefähr so viel wie sieben Elefanten.

Die Forscher fanden außerdem heraus: Bigfoot war ein Verwandter der Brachiosaurier. Die kennst du vermutlich. Sie hatten lange Schwänze und Hälse und waren etwa in dem Film „Jurassic Park“ zu sehen.