Der rote Regen kommt

Wusch! So ein ordentlicher Windstoß bringt manchmal eine Menge Staub und Sand mit. Der ist meistens eher grau. Aber in den nächsten Tagen erwarten Wetterexperten in einigen Gegenden von Deutschland rötlichen Staub!