Der Hamburger SV steht mal wieder weit unten in der Tabelle der Fußball-Bundesliga. Foto: Christian Charisius/dpa (dpa)

Die Hamburger sind noch nie aus der Bundesliga abgestiegen. In den vergangenen Jahren hatten sie sich oft noch gerade so gerettet. In dieser Saison stehen sie erneut weit unten in der Tabelle. Am nächsten Samstag spielt der Club gegen den Drittletzten der Tabelle, den FSV Mainz 05.

Um noch eine Chance zu haben, in der Liga zu bleiben, müssten die Hamburger mindestens 16. werden. Doch der Rückstand auf Mainz beträgt bereits sieben Punkte. Außerdem hat der Hamburger SV elf Bundesliga-Spiele nacheinander nicht mehr gewonnen.

Trotzdem wollen die Hamburger die Hoffnung nicht aufgeben. Stürmer André Hahn sagte: „Wir sind der HSV, wir haben es immer geschafft.“