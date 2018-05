Michael Schultes Trauzeuge wird Max Giesinger (rechts im Bild). Foto: Jörg Carstensen/dpa (dpa)

Trauzeugen sind bei der Hochzeit dabei und unterschreiben am Ende eine Art Protokoll über das Ganze. Oft sind Geschwister des Brautpaares oder enge Freunde die Trauzeugen. So kam auch Max Giesinger an die Aufgabe. „Wir sind ja beste Buddies seit sechs, sieben Jahren“, sagte er über sich und Michael Schulte. Das Wort Buddies (gesprochen: bad-dies) ist englisch und bedeutet Kumpel.