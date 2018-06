Torwart Manuel Neuer war lange verletzt. Nun hoffen seine Fans, dass er mit darf zur WM. Foto: Christian Charisius/dpa (dpa)

Am Samstag tritt die deutsche Nationalmannschaft gegen das Team aus Österreich an. Die Partie ist ein Test kurz vor der Weltmeisterschaft. Die beginnt in zwei Wochen in Russland. Denn nach diesem Spiel will der Trainer Joachim Löw entscheiden, welche Spieler nach Russland mitfahren dürfen. Denn von den 27 Spielern im Trainingslager in Norditalien werden nur 23 zum WM-Team gehören.

Dabei gucken beim Testspiel wohl viele Fans besonders auf Torwart Manuel Neuer. Denn der war lange verletzt. „Wenn alles okay ist, dann wird er morgen von Anfang an im Tor stehen“, sagte der Bundestrainer am Freitag im Trainingslager. Dann muss Manuel Neuer beweisen, dass er fit ist für die WM.