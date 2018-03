Das Testspiel Deutschland gegen Spanien ging 1:1 aus. Am Dienstag trifft das deutsche Team auf Brasilien. Foto: Ina Fassbender/dpa (dpa)

Am Dienstag treffen diese beiden Mannschaften in Berlin erstmals wieder aufeinander. Es ist ein Testspiel vor der WM, die diesen Sommer in Russland stattfindet. Dabei achtet Bundestrainer Joachim Löw auch darauf, welche Spieler er mitnehmen will. Die meisten stehen wohl schon fest. Gegen Brasilien kann der Trainer jetzt noch ein wenig experimentieren und ausprobieren.

„Wir werden personell ein bisschen anders auftreten und dabei sehr viele Erkenntnisse gewinnen können“, sagte Spieler Mats Hummels. Und Toni Kroos meinte, es werde wohl nicht so einfach wie vor vier Jahren: „Ich finde Brasilien heute zwei Klassen besser als 2014.“