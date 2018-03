Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Deutsche Eishockey-Spieler bei Olympia im Halbfinale!

Was für eine Sensation! Eishockey-Fans waren am Mittwoch ganz aus dem Häuschen. Bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea gewann die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gegen Schweden. Damit steht Deutschland bei dem Wettbewerb im Halbfinale.