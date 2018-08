Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Deutsche Staffel schwimmt am schnellsten

Erst sprangen die deutschen Männer nacheinander ins Wasser. Dann waren die Frauen an der Reihe. Bei diesem Wettrennen bei der Europameisterschaft im Schwimmen traten Männer und Frauen in einer Mannschaft an. Solche Rennen werden Mixed-Staffel genannt.