Deutschland zittert vor dem nächsten Spiel

Mit den Fußballern der deutschen Nationalmannschaft möchte man gerade nicht tauschen. Am Samstag beim Spiel gegen Schweden könnte sich für sie entscheiden, ob sie bei der Weltmeisterschaft in Russland ausscheiden - und zwar bereits in der Vorrunde. Das ist Deutschland bisher noch nie passiert. Für Trainer Joachim Löw und die Spieler bedeutet das natürlich jede Menge Druck. Worauf es am Samstag ankommt, erfährst du hier.