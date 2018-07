Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Dicker Felsbrocken prallt gegen Haus

Bei so einem Felsbrocken müsste selbst Obelix kräftig zupacken. Dabei trägt er in den Asterix-Comics ständig große Hinkelsteine durch die Gegend. In einem Ort in unserem Nachbarland Österreich krachte so ein Brocken am Samstag gegen ein Haus. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand.