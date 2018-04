Bayern-Fußballer Thiago zeigt seinen Kollegen, wo es lang geht. Foto: Miguel Morenatti/AP (dpa)

Mit dem Sieg haben die Bayern jetzt gute Chancen, in die nächste Runde einzuziehen. Aber: Erst im zweiten Spiel gegen den FC Sevilla entscheidet sich endgültig, welche Mannschaft ins Halbfinale kommt. Das zweite Spiel findet am Mittwoch in München statt.

Schaffen es die Bayern dann in die nächste Runde, könnten sie dort vielleicht auf Real Madrid treffen. Für die Mannschaft spielt auch Superstar Cristiano Ronaldo. Er schoss bei einem Spiel am Dienstag ein tolles Tor. Auch deshalb hat Bayern-Trainer Jupp Heynckes seinen Spieler gesagt, dass sie sich anstrengen müssen: „Wenn wir die Champions League gewinnen wollen, dann müssen wir uns noch steigern“.