Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Die Bayern sollen wie Helden spielen

Fußballer Thomas Müller vom Verein FC Bayern hat einen Plan: Mindestens zwei Tore soll sein Team am Dienstagabend gegen den Verein Real Madrid aus dem Land Spanien schießen. Denn nur dann haben die Bayern eine Chance, ins Finale der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) zu kommen. In diesem Wettbewerb spielen die besten Fußball-Clubs in Europa gegeneinander.