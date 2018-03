Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Die Biene Maja will ihren Honig retten

Was, Maja und ihre Freunde sollen die Hälfte ihres Honigs an die Bienenkaiserin abgeben? Das kommt nicht in Frage, denkt sich die kleine mutige Biene.