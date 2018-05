HSV-Fan zu sein, macht gerade nicht so viel Spaß. Foto: Marcus Brandt/dpa (dpa)

Aber auch wenn es der letzte Tag war, müssen einige Fußballer noch einmal ran. Die Spieler des VfL Wolfsburg nämlich. Sie schafften es insgesamt auf Platz 16 der Bundesliga-Tabelle und spielen nun in der Relegation. Sie können also noch verhindern, auch abzusteigen.

In den zwei Relegationsspielen treten sie gegen den Verein Holstein Kiel an. Kiel ist der Tabellendritte der zweiten Liga. Wer am Ende besser ist, darf in der nächsten Saison in der ersten Liga spielen. Los geht es am Donnerstag. Das zweite Spiel ist dann am Montag danach.