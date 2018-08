Der YouTuber MrTrashPack sagt: Fernseher aus und raus in den Wald. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Umweltschützer sagen, dass Menschen zu viele Ressourcen verbrauchen. Sie haben ausgerechnet, dass an diesem Mittwoch alle Ressourcen für dieses Jahr aufgebraucht waren. Also alles, was die Erde in diesem Jahr herstellt, haben wir jetzt schon gegessen oder verwendet. Das bedeutet: Was wir von nun an verbrauchen, davon kann sich die Erde nicht mehr erholen.

Auch der YouTuber MrTrashPack (gesprochen: Mister träsch päck) will auf dieses Problem aufmerksam machen. Dazu hat er 24 Stunden in der Natur verbracht.

Er sagt, dass er gemerkt hat, dass Menschen mit weniger Ressourcen leben könnten. „Man kann sein eigenes Verhalten kontrollieren und sich fragen: Müssen wirklich gleichzeitig der Fernseher und die Musik laufen?“ Er rät, die Geräte auszuschalten und stattdessen in der Natur zu entspannen.