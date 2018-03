Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Die Häuser leuchten bunt

Die Oper strahlt in vielen Farben. Auf der Hauswand erkennt man Bilder von Leuten. Auch andere Häuser leuchten. Am Sonntagabend beginnt in den Städten Frankfurt am Main und Offenbach eine besondere Ausstellung. Sie heißt „Luminale“.