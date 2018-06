Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Die Handball-EM 2024 kommt nach Deutschland

Über diese Nachricht freuen sich bestimmt viele Handball-Fans in Deutschland: Die Handball-Europameisterschaft im Jahr 2024 wird in Deutschland ausgetragen. Das wurde am Mittwoch bei einem Treffen der Europäischen Handball Föderation (EHF) entschieden. Die Europäische Handball Föderation ist der Verband für den Handball in Europa.