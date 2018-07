Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Die heißeste Stadt Deutschlands

In der Stadt Kitzingen ist es oft heißer als im Rest von Deutschland. Auch der Hitze-Rekord wurde dort vor etwa drei Jahren gemessen: 40,3 Grad Celsius! Warum aber ist es in dem kleinen Ort im Bundesland Bayern so oft so warm?