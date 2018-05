Die Hunde in dieser Geschichte wurden auf eine Müll-Insel verbannt. Foto: - (dpa)

„Isle of Dogs“ (gesprochen: Eil off Dogs) ist Englisch und bedeutet: die Insel der Hunde. Nächste Woche Donnerstag kommt der Animationsfilm in unsere Kinos.

Die Geschichte spielt im Land Japan und in der Zukunft. Es gibt zu viele Hunde und sie sind krank geworden. Damit sie die Menschen nicht anstecken, verbannt der Bürgermeister die Hunde auf eine abgelegene Insel voller Müll. Doch auch der Hund seines Pflegesohns Atari ist dabei!

Der 12-jährige Atari macht sich auf die abenteuerliche Suche nach ihm. Eine Gruppe Hunde hilft ihm dabei. Sie hoffen, dass sie so auch wieder auf das Festland gelassen werden. Dort soll es nun Medizin gegen ihre Krankheit geben.