Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Die Kanzlerin besucht die Mannschaft

Sie fiebert im Fußball-Stadion immer wieder mit der deutschen Nationalmannschaft mit: Bundeskanzlerin Angela Merkel. Vor der Weltmeisterschaft in Russland will sie die Fußballer treffen. Dafür fährt Angela Merkel am Sonntag extra ins Trainingslager der Mannschaft in Südtirol in Italien.