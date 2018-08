Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Die Koffer-Gucker

Einen Blick in die Sachen anderer Leute zu werfen - das macht man eigentlich nicht. Schließlich geht es einen nichts an, was andere zum Beispiel in ihrer Tasche haben. Doch für manche Menschen gilt diese Regel nicht. Es ist sogar ihre Pflicht, sich die Sachen anderer anzusehen. Etwa für Leute, die beim Zoll arbeiten und für Mitarbeiter beim Sicherheitsdienst am Flughafen.