Mehr als 200 Kilometer ohne Pause auf dem Rad - und das möglichst schnell! Foto: Christophe Ena/AP/dpa (dpa)

Nun stand die siebte von insgesamt 21 Etappen an. Es war zugleich die längste: 231 Kilometer. Immerhin kamen auf dieser Strecke kaum Steigungen auf die Fahrer zu.

Auf solchen Strecken können vor allem Sprinter zeigen, was sie können. In den kommenden zwei Wochen sitzen die Sportler fast jeden Tag im Sattel. Dann entscheidet sich, wer die Tour de France in diesem Jahr gewinnt.