Dieser besondere Diamant ging schon durch die Hände von mehreren königlichen Familien. Foto: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa (dpa)

Gefunden wurde der besondere Edelstein in Minen im Land Indien. Danach kam er per Schiff nach Europa. Dort gehörte er zuerst der königlichen Familie in Spanien, dann der in Frankreich, dann in Italien und dann in Österreich.

Nun kann man den blauen Diamant kaufen. Dafür braucht man aber richtig viel Geld! Die Schätzung liegt bei 2,9 bis 4,2 Millionen Euro. Blaue Diamanten galten früher einmal als das ideale Geschenk für eine Königin oder Prinzessin. Puh - was für ein teures Geschenk!