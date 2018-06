Die Nationalspieler sind am Dienstag zur WM nach Russland aufgebrochen. Foto: Arne Dedert/dpa (dpa)

Zunächst geht es für die Spieler in ihr Quartier in der Stadt Watutinki. Dort bereiten sie sich auf ihre Gruppenspiele vor. Das erste steht am Sonntag gegen Mexiko in der russischen Hauptstadt Moskau an.

Dort wird vier Wochen später auch das Finale des Turniers ausgetragen. Nun ergab eine Umfrage: Viele deutsche Fans glauben daran, dass es Deutschland bis dorthin schaffen wird - und am Ende mit dem WM-Pokal zurückkehrt.

Für Deutschland wäre es der fünfte Weltmeister-Titel. Schon bei der letzten WM vor vier Jahren hatten sie sich im Finale durchgesetzt. Davor holten sie den WM-Pokal in den Jahren 1954, 1974 und 1990.