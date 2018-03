Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die meisten Kinder fühlen sich gesund

Wenn alles in Ordnung ist, denkt man meistens nicht dran. Läuft aber die Nase oder Rennen und Hüpfen machen nicht so viel Spaß, dann ist man wohl nicht richtig fit. Wie gesund Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind, das haben Forscher untersucht. Den meisten geht es gut, aber es gibt auch ein paar Probleme mit der Gesundheit. Darüber berichteten die Forscher am Donnerstag. Was sie herausgefunden haben, stellen wir hier vor: