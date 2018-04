Andrea Nahles ist zur Chefin der Partei SPD gewählt worden. Foto: Boris Roessler/dpa (dpa)

Andrea Nahles wurde am Sonntag auf einem großen Treffen zur Vorsitzenden der SPD gewählt. Das bedeutet, sie ist nun die Chefin dieser Partei. Damit hat sie etwas Außergewöhnliches geschafft. Denn bisher waren in der SPD immer nur Männer die Chefs. Dabei gibt es die Partei schon mehr als 150 Jahre! In Parteien schließen sich Menschen mit ähnlichen Ideen zusammen, um gemeinsam Politik zu machen.

Bevor Andrea Nahles gewählt wurde, hielt sie eine Rede. „Vor 30 Jahren bin ich in die SPD eingetreten“, sagte sie auf dem Treffen. „Meine Mutter ist heute hier. Hallo Mama. Auch du hast damals sicher nicht gedacht, dass ich hier heute stehen würde.“ Auch eine andere Politikerin hielt eine Rede. Auch sie wollte Chefin der SPD werden.

Doch die Mitglieder bei dem Treffen wählten Andrea Nahles. Allerdings bekam sie weniger Stimmen als fast alle Parteichefs vor ihr. Das passt gerade zur SPD. Denn der Partei geht es nicht so gut. Früher hatte sie mehr Mitglieder und bekam bei Wahlen mehr Stimmen als zuletzt. Andrea Nahles soll nun dafür sorgen, dass wieder mehr Leute ihre Partei gut finden. Manche sagen, sie muss dafür vieles ändern.

Seit einiger Zeit hat Andrea Nahles aber auch noch einen zweiten wichtigen Job: Sie ist Fraktions-Vorsitzende der SPD im Bundestag. Fraktion nennt man eine Gruppe von Politikern, die sich im Bundestag zusammenschließt. Meist gehören die Politiker zu einer Partei. Andrea Nahles muss dafür sorgen, dass die Fraktion gut zusammenarbeitet.

Ein anderer Politiker in der SPD sagte über Andrea Nahles: Sie sei eine sehr starke Frau. Damit meinte er wohl, dass sie zwei so schwierige Aufgaben gut schaffen kann.