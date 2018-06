Diese jungen Detektive lösen demnächst als «Pfefferkörner» neue Fälle. Foto: Boris Laewen/NDR/ARD/dpa (dpa)

Am Donnerstag starteten die Dreharbeiten für den zweiten Teil der 15. Staffel. Mit neuen Pfefferkörnern: Die fünf Detektive sind die Geschwister Nele und Levin, Kira, deren Vater eine Fischbude besitzt, und die Brüder Tayo und Olufemi. Tayo und Olufemi sind aus Nigeria in Afrika nach Deutschland geflüchtet. Nun leben sie in einer Hamburger Pflegefamilie.

Ende des Jahres kannst du dann sehen, wie die neuen Pfefferkörner zum Beispiel eine Entführung aufklären. Oder wie sie einer alten Dame bei der Suche nach ihrer Familie helfen.